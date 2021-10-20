Депутаты Верховной Рады поддержала в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год, который ранее подал Кабинет министров, с учетом предложений. Трансляцию заседания парламента 20 октября вел телеканал «Рада»

За принятие к рассмотрению бюджета проголосовали 264 депутата.

В частности, комитет Рады поддержал предложение депутатов перенаправить 3,3 млрд грн (около 8,91 млрд руб.) с «обновления подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизации железнодорожной инфраструктуры» на «обеспечение мер по обеспечению безопасности дорожного движения». Для этого также предусматриваются дополнительные 6,5 млрд грн (около 17,5 млрд руб.) поступлений от импортного НДС.

Дополнительно предлагается выделить 1 млрд грн (около 2,7 млрд руб.) на меры по борьбе с коронавирусом в учреждениях общего среднего образования. Из государственного фонда регионального развития планируют забрать 6 млрд грн (около 16,2 млрд руб.), направив их на социально-экономическое развитие.

Ранее Кабмин запланировал в проекте госбюджета-2022 доходы в размере 1 267,4 млрд грн. Расходы закрепили на уровне 1 465,7 млрд грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП.

Прожиточный минимум на месяц предлагают установить с 1 января — 2 393 грн (около 6,5 тыс. руб.), с 1 июля — 2 508 грн (около 6,7 тыс. руб.), с 1 декабря — 2 589 грн.