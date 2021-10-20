Украина столкнулась с наихудшим положением в борьбе с коронавирусом почти за два года пандемии. Об этом 20 октября заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

«Относительно коронавируса… Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас — наибольшие за все время пандемии», — заявил он.

Объединяющая пандемия. Почему Россия и Украина не могут справиться с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

Шмыгаль также заявил, что с завтрашнего дня украинцы не смогут передвигаться по стране без сертификата о вакцинации против коронавируса или отрицательного теста. Общественного транспорта в городах и перевозок по одной области новые правила пока не касаются.

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.

За сутки 19 октября на Украине зафиксировали 18 912 новых случаев коронавируса и 495 смертей. Госпитализировали 5 468 человек. Выздоровели 7 605 больных.