Блогер из украинской столицы, обладательница самых больших скул в мире и психолог по образованию Анастасия Покрищук дала подписчикам профессиональный совет по отношениям с противоположным полом. Соответствующий пост она разместила 19 октября в Instagram

Украинские пловцы отказались от Чемпионата Европы в России © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Что делать? Мужик женатый, есть любовница у него, и я влюбилась. Чувствую себя тряпкой», — написала подписчица.

«Ты что, офигела? Это занятый муж — у него жена есть, а то что он моральный урод, и у него есть любовница — ничего не говорит. Но у него есть жена — это должно быть для тебя красной тряпкой, и хорошо, что ты чувствуешь себя тряпкой, чувствуй», — ответила блогерша.

Анастасии Покрищук 32 года, она уроженка Киева. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.