Повар и соавтор реформы школьного питания на Украине Евгений Клопотенко после возвращения из Италии стал чувствовать себя предателем родины, о чем не преминул написать в своем Instagram 20 октября

«Вернулся из Италии и чувствую себя немного паршиво. Я терпеть не могу сравнивать Украину с другими странами и, собственно, никогда такого не делаю, но единственное, по отношению к чему не могу контролировать эмоции, — разница в дорогах. Мне от этого становится грустно. Потому что, во-первых, чувствую себя Иудой в отношении своей любви к Украине. Во-вторых, на это действительно невозможно не обращать внимание. В Италии я даже по местным деревням ехал, как масло по сковороде. Ну, а у нас вы сами знаете», — написал кулинар.

Украинские пловцы отказались от Чемпионата Европы в России © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Евгений Клопотенко известен своими русофобскими взглядами, за что любим украинскими радикалами. Россию кулинар считает страной-агрессором, обвиняя ее во всех бедах Украины, и заявляет, что ни в коем случае не будет общаться с россиянами, потому что они якобы «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.

Также повар активно отстаивает национальную кухню, причисляя к ней, в частности, борщ.