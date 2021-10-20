«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация. С завтрашнего дня начинают действовать новые правила пассажирских перевозок», — заявил он.
Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте, а вот общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.
Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина является страной-антилидером по числу погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочасовыми очередями к крематорию.
Заболеваемость коронавирусом на Украине стремительно растет, только за последние сутки зафиксировано около 19 тысяч новых случаев и почти пять сотен смертей. За все время пандемии COVID-19 в стране подхватило почти 2,7 миллиона человек, из них более 60 тысяч скончалось.