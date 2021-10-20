Украинцы больше не смогут ездить и летать по стране без сертификата о вакцинации против коронавируса или отрицательного теста. Об этом 20 октября заявил премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировали украинские телеканалы

«Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация. С завтрашнего дня начинают действовать новые правила пассажирских перевозок», — заявил он.

COVID-19: Комаровский предсказал многим украинцам «последнюю осень» © Евгений Комаровский/Инстаграм

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина является страной-антилидером по числу погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочасовыми очередями к крематорию.

Заболеваемость коронавирусом на Украине стремительно растет, только за последние сутки зафиксировано около 19 тысяч новых случаев и почти пять сотен смертей. За все время пандемии COVID-19 в стране подхватило почти 2,7 миллиона человек, из них более 60 тысяч скончалось.