Украина обратится в компанию Apple из-за того, что в приложении Music Крым изображен частью России. Об этом в среду, 20 октября, сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Стратегия невозвращения. Кабмин Украины решил, что ему делать с Крымом © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.

Украина не признает Крым частью РФ.