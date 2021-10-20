«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Карту России с Крымом на днях нашли пользователи соцсетей в Apple Music For Artists — приложении, позволяющем артистам отлеживать статистику по прослушиваниям.
Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.
Украина не признает Крым частью РФ.