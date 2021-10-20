Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал глоссарий для органов государственной власти, СМИ и общественных организаций о том, как правильно называть конфликт в Донбассе, события на Майдане и принадлежность Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства 20 октября

«Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правильно говорить и писать «в» Украине, а не «на». Кроме того, госпереворот на Майдане правильно называть «Революция Достоинства» или «Евромайданом». Кроме того, СНБО считает, что правильно говорить не «аннексия Крыма», а «временная оккупация» или «попытка аннексии». Также требуется называть Белоруссию «Беларусью», а Прибалтику «странами Балтии».

Отдельно в документы прописана терминология, касающаяся истории. Так, Великую Отечественную войну следует именовать исключительно Второй мировой или же «советско-немецкой».