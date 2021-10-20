В частности, в перечне терминов и выражений поданы якобы фейковые варианты и их правильные соответствия. Отмечается, что глоссарий подготовлен «для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям». Он рекомендован к использованию органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации и организациями общественного сектора.
«Аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей"», — говорится в сообщении.
Уточняется, что правильно говорить и писать «в» Украине, а не «на». Кроме того, госпереворот на Майдане правильно называть «Революция Достоинства» или «Евромайданом». Кроме того, СНБО считает, что правильно говорить не «аннексия Крыма», а «временная оккупация» или «попытка аннексии». Также требуется называть Белоруссию «Беларусью», а Прибалтику «странами Балтии».
Отдельно в документы прописана терминология, касающаяся истории. Так, Великую Отечественную войну следует именовать исключительно Второй мировой или же «советско-немецкой».