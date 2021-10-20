Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович побывал в Москве, где встретился с рядом представителей российских властей. Данный визит вызвал гнев у партий Владимира Зеленского «Слуга народа» и Петра Порошенко «Европейская солидарность». Соответствующие комментарии опубликовал 20 октября УНИАН

Ранее Рабинович выложил у себя в Facebook сообщения о своей поездки в Москву. В российской столице он провел встречи с замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и первым замом председателя партии «Единая Россия» Вячеславом Макаровым. Депутат Верховной Рады также сделал селфи на Красной площади и с помощью прямого включения поучаствовал в ток-шоу на телеканале «Россия 1».

Рабинович описал отношения Украины и Запада одесским анекдотом © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Как рассказала замглавы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук, Рабиновича лишат зарплаты за «прогулянный» день.

«По поводу какой-то политической ответственности, то здесь должны дать оценку избиратели: человек, который получает зарплату за то, что работает народным депутатом, должен быть в парламенте, разбираться в законах, объяснять своим избирателям, едет вместо этого в столицу страны-агрессора на такую… как ездит вассал к сюзерену своему», — заявила она.

Ситуацию с Рабиновичем прокомментировал также член комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Олег Синютка, представляющий «Евросолидарность».

«Мы будем рассматривать этот вопрос. И я думаю, что нужно получить ответы на эту политическую позицию, которую высказывал Рабинович, находясь в логове врага», — сказал депутат.

Ранее Рабинович заявлял, что поездки депутатов от ОПЗЖ в Москву для переговоров с российскими властями нельзя рассматривать как госизмену, так как они носят вынужденный характер из-за нежелании официального Киева вести обсуждения с РФ.