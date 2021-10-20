Прием рублей свернут на любые счета, включая текущие и карточные, поясняет в комментарии изданию заместитель председателя правления одного из украинских банков. По его словам, банки страны будут опасаться проверок из НБУ и не станут доказывать, какой счет рублями пополнять разрешено, а какой — нет.
«Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе», — говорится в сообщении издания в Telegram.
Ранее сообщалось, что дочерней фирме «Сбербанка России» на Украине запретили использование бренда «Сбербанк». Соответствующее решение Верховного суда Украины присудило исключительное право использования бренда «Ощадбанку».