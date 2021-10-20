Национальный банк Украины с 21 ноября запретил банкам страны принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов населения. Об этом 20 октября сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на документ регулятора

Прием рублей свернут на любые счета, включая текущие и карточные, поясняет в комментарии изданию заместитель председателя правления одного из украинских банков. По его словам, банки страны будут опасаться проверок из НБУ и не станут доказывать, какой счет рублями пополнять разрешено, а какой — нет.

«Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе», — говорится в сообщении издания в Telegram. В Кремле рассказали о влиянии на рубль конфликта в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что дочерней фирме «Сбербанка России» на Украине запретили использование бренда «Сбербанк». Соответствующее решение Верховного суда Украины присудило исключительное право использования бренда «Ощадбанку».