Более половины украинцев знают о срыве спецоперации по «ЧВК Вагнера» и почти 40% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством своей страны. Опрос провел Киевский международный институт социологии и опубликовал данные 20 октября на своем официальном сайте

И снова «вагнеровцы». Зеленскому не верят, хотя во всем виноваты спецслужбы РФ © president.gov.ua

При этом 39,5% считают причиной провала передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это произошло из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства страны.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.

Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.