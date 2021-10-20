«О срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер знают 51,5% украинцев, хотя из них только 11,6% утверждают, что достаточно хорошо информированы, а 39,9% отвечают, что только что-то слышали, но не знают деталей», — говорится в исследовании.
При этом 39,5% считают причиной провала передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. Еще 19,7% считают, что это произошло из-за нехватки профессионализма и ошибки высшего политического руководства страны.
Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.
Американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что задержанные в Белоруссии в марте прошлого года 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера», стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США.