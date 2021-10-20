Юморист и телеведущий Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой хотел порадовать подписчиков своим новым фото, но в итоге только разочаровал их. Снимок можно увидеть в Instagram шоумена в публикации, датированной 20 октября

«Осень. Бодримся», — написал Галкин, приложив к посту свое фото, где шоумен выглядит уставшим.

«А в глазах читается — не будить до весны», «Бодры надо говорить бодрее», «А от чего бодримся не поняла?», «Не могу понять на фото: это Вы уже пободрились или еще до бодрения?», «А взгляд утомленный», «Сначала прочитала бородимся, ну в смысле бороду отпускаем», «Приезжайте ко мне, есть пять соток земли, взбодримся. Все как вы любите», «Постарел», «Почему бодрость слегка небрита?» — отреагировали подписчики.

Данилко намекнул на возвращение Сердючки: при чем здесь Газманов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Максим Галкин состоит в браке с певицей Аллой Пугачевой, которая старше его на 27 лет. У пары двое общих детей — двойняшки Лиза и Гарри — рожденные с помощью суррогатной матери. Сейчас дети ходят во второй класс.

Их отец очень часто демонстрирует подписчикам фото и видео из жизни семьи, и этот контент вызывает у людей огромный интерес: только в Instagram на Галкина подписано более девяти миллионов пользователей.