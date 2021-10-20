Рейтинг бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза, что, вероятно, связано с его увольнением. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Данные опубликованы 20 октября на сайте КМИС

В мае 2021 года рейтинг Разумкова составлял 3,1%. В октябре он вырос почти в 2,5 раза до 7,1%.

«С мая возросла поддержка Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия)», — говорится в выводах опроса.

В частности, 39,1% опрошенных отметили, что отрицательно относятся к отставке Разумкова с должности спикера Рады, положительно — 8% и 44,1% заявили, что им безразлично. Азаров объяснил, что было бы, если бы Разумков сумел сохранить пост спикера Верховной Рады © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее депутаты большинством голосов уволили Дмитрия Разумкова с должности спикера. Его бывшая команда заявила, что он больше не может представлять ее интересы. Его место занял Руслан Стефанчук.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.