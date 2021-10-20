В мае 2021 года рейтинг Разумкова составлял 3,1%. В октябре он вырос почти в 2,5 раза до 7,1%.

«С мая возросла поддержка Разумкова (хотя целесообразно учитывать, что сейчас было приковано достаточное медийное внимание к Разумкову, что могло способствовать росту рейтинга, а в дальнейшем важным является вопрос его медийного присутствия)», — говорится в выводах опроса.

В частности, 39,1% опрошенных отметили, что отрицательно относятся к отставке Разумкова с должности спикера Рады, положительно — 8% и 44,1% заявили, что им безразлично.

Азаров объяснил, что было бы, если бы Разумков сумел сохранить пост спикера Верховной Рады
Азаров объяснил, что было бы, если бы Разумков сумел сохранить пост спикера Верховной Рады
© REUTERS, Valentyn Ogirenko

Ранее депутаты большинством голосов уволили Дмитрия Разумкова с должности спикера. Его бывшая команда заявила, что он больше не может представлять ее интересы. Его место занял Руслан Стефанчук.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.    