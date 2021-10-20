Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во время рабочего визита в Черкасскую область посетят места, связанные с известным украинским поэтом Тарасом Шевченко. Об этом 20 октября сообщили в Офисе президента

«В рамках рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память классика украинской литературы, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко. В Шевченковском национальном заповеднике, в Каневе, президентская чета возложила цветы к могиле Кобзаря на Тарасовой горе», — говорится в сообщении.

От Шевченко до Гайдара. Следы великого и низкого в жизни Черкасс

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко раскритиковал правительство и обвинил его в неподготовленности к зиме: по словам градоначальника, оно не учло тот момент, что регионам придется из своего бюджета покрывать разницу в тарифах на отопление.