«В рамках рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память классика украинской литературы, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко. В Шевченковском национальном заповеднике, в Каневе, президентская чета возложила цветы к могиле Кобзаря на Тарасовой горе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский во время поездки также осмотрит несколько инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы «Большая стройка», заслушает доклад о ходе капитального ремонта дорог в регионе и посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины.
Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко раскритиковал правительство и обвинил его в неподготовленности к зиме: по словам градоначальника, оно не учло тот момент, что регионам придется из своего бюджета покрывать разницу в тарифах на отопление.