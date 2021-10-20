Украина выполнила все условия для получения транша Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 млн долларов по программе stand-by (SBA). Об этом 20 октября заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»

Парламент 19 октября принял ряд необходимых для этого законов, в частности, закон о независимости Национального банка и поправки в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

«Для этого транша сделано все, идут согласования деталей по меморандуму с МВФ. После согласования его все будет полностью готово к тому, чтобы вопрос был вынесен на заседание совета директоров… Украинский вопрос может быть вынесен на первых ближайших заседаниях совета директоров Фонда», — сказал Устенко.

За послушание перед МВФ. Почему агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Ранее депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил, что кроме внесения правок в закон о НАБУ и Нацбанке, что парламент уже сделал, Киеву для продолжения программы кредитования также придется принять бюджет на 2022 год.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.

В конце сентября миссия МВФ начала на Украине работу для обсуждения с властями первого пересмотра программы.