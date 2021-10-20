На Украине стартовала работа над фильмом The Chernobyl Fallout («Чернобыль паранормальный»), который должен будет привлечь внимание всего мира к проблеме экологии и техногенных аварий. Об этом 20 октября написал сайт «КП в Украине»

«На танке»: Угольников сделал громкое заявление про Крым © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Василия Москаленко, эта работа станет первым в истории страны социальным хоррором и поднимет важнейшую проблему чернобыльской аварии и ее последствий.

«Катастрофа изменила множество судеб, повлияла на ход мировой истории. С помощью популярного кинематографа я хочу еще раз обратить внимание зрителей на проблему последствий взрыва на ЧАЭС», — сказал он.

«Чернобыль паранормальный» снимают на английском языке, сценарий Москаленко адаптировал голливудский сценарист Майк Макки, написавший «Коп», «Сыщик», «Семейные времена».

Актерский состав включает известную в стране актрису Ксению Мишину, украинского артиста Роба Фельдмана, исполнившего ранее роли в «Убивая Еву» и «Нюхач-3». Также в ленте задействована британская актриса Хлоя Луиза Буенс, снявшаяся в эпизодах «Круеллы» и «За мечтой».

По сюжету «Чернобыля паранормального» сестра ученого прилетает на Украину из Великобритании в поисках своего брата, но в его гостиничном номере обнаруживает лишь загадочные записи, сделанные его рукой. Помощь в их расшифровке и поиске пропавшего женщине оказывает местный парапсихолог.

Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.