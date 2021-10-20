По словам режиссера картины и исполнителя главной роли Василия Москаленко, эта работа станет первым в истории страны социальным хоррором и поднимет важнейшую проблему чернобыльской аварии и ее последствий.
«Катастрофа изменила множество судеб, повлияла на ход мировой истории. С помощью популярного кинематографа я хочу еще раз обратить внимание зрителей на проблему последствий взрыва на ЧАЭС», — сказал он.
«Чернобыль паранормальный» снимают на английском языке, сценарий Москаленко адаптировал голливудский сценарист Майк Макки, написавший «Коп», «Сыщик», «Семейные времена».
Актерский состав включает известную в стране актрису Ксению Мишину, украинского артиста Роба Фельдмана, исполнившего ранее роли в «Убивая Еву» и «Нюхач-3». Также в ленте задействована британская актриса Хлоя Луиза Буенс, снявшаяся в эпизодах «Круеллы» и «За мечтой».
По сюжету «Чернобыля паранормального» сестра ученого прилетает на Украину из Великобритании в поисках своего брата, но в его гостиничном номере обнаруживает лишь загадочные записи, сделанные его рукой. Помощь в их расшифровке и поиске пропавшего женщине оказывает местный парапсихолог.
Премьера фильма запланирована на осень 2022 года.