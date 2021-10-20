Пост в соцсети Страхова посвятила мероприятию в первой соборной мечети Киева «Ар-Рахма».
«В рамках урегулирования конфликта на Донбассе привлекаем представителей всех конфессий. Поэтому стараюсь исследовать и исламскую культуру, и религию», — написала она.
В комментариях пользователи засыпали Страхову вопросами о том, какой конфликт происходит в Донбассе, и напомнили политику, что события на востоке Украины — это война и с «российским агрессором».
Военные действия в Донбассе между Украиной и ЛДНР продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.