Украинцев возмутили слова советницы президента Украины, представителя украинской делегации в ТКГ Виктории Страховой, которая назвала войну в Донбассе «конфликтом». Такое высказывание она допустила в публикации на своей странице в Facebook 19 октября

Пост в соцсети Страхова посвятила мероприятию в первой соборной мечети Киева «Ар-Рахма».

«В рамках урегулирования конфликта на Донбассе привлекаем представителей всех конфессий. Поэтому стараюсь исследовать и исламскую культуру, и религию», — написала она.

Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников

Военные действия в Донбассе между Украиной и ЛДНР продолжаются уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.