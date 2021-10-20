Украинский астролог Влад Росс оценил возможности евроинтеграции своей страны, назвав дату вступления в НАТО. Об этом он рассказал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

«На танке»: Угольников сделал громкое заявление про Крым © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Ангелы Меркель. О сложении своих полномочий политик уже заявила, а Киев до сих пор не приблизился к Североатлантическому альянсу.

«Я думаю, что устная договоренность (о вступлении Украины в НАТО — ред.) с [президентом США Джо] Байденом уже есть, иначе для чего [украинский лидер Владимир] Зеленский поехал в Америку? Мы же чего добились, что никаких "формул Штайнмайера" точно уже не будет вообще, что ОРДЛО (территории ДНР и ЛНР — ред.) не присоединит нас к себе, ОРДЛО же нас хотело к себе присоединить. То есть устная договоренность есть, да и у нас уже учения с НАТО проходят», — ответил Влад Росс.

А это значит, заявил он, что де-факто Украина уже входит в состав НАТО, а де-юре закрепится в Альянсе чуть позже: по подсчетам астролога, это произойдет в 2024 году, когда «Юпитер войдет в знак Тельца».

Последний раз такое положение звезд было в 2012 году, напомнил Росс, когда страна приняла Евро-2012, его астролог назвал «предвестником вступления в Евросоюз».

«Формула Штайнмайера» — механизм поэтапной реализации части Минских соглашений, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления.