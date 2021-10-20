Ведущая напомнила астрологу, что ранее он обещал вступление Украины в НАТО сразу после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель. О сложении своих полномочий политик уже заявила, а Киев до сих пор не приблизился к Североатлантическому альянсу.
«Я думаю, что устная договоренность (о вступлении Украины в НАТО — ред.) с [президентом США Джо] Байденом уже есть, иначе для чего [украинский лидер Владимир] Зеленский поехал в Америку? Мы же чего добились, что никаких "формул Штайнмайера" точно уже не будет вообще, что ОРДЛО (территории ДНР и ЛНР — ред.) не присоединит нас к себе, ОРДЛО же нас хотело к себе присоединить. То есть устная договоренность есть, да и у нас уже учения с НАТО проходят», — ответил Влад Росс.
А это значит, заявил он, что де-факто Украина уже входит в состав НАТО, а де-юре закрепится в Альянсе чуть позже: по подсчетам астролога, это произойдет в 2024 году, когда «Юпитер войдет в знак Тельца».
Последний раз такое положение звезд было в 2012 году, напомнил Росс, когда страна приняла Евро-2012, его астролог назвал «предвестником вступления в Евросоюз».
«Формула Штайнмайера» — механизм поэтапной реализации части Минских соглашений, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления.