На Украине усиливается демографический кризис, что является свидетельством грубых ошибок власти как в экономической, так и в социальной политике. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин, передает пресс-служба политсилы в среду, 20 октября

«Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась», — заявил Левочкин.

Медведчук объяснил демографическую катастрофу на Украине © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

«Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые восемь месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Эти данные — лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти», — считает Левочкин.

Падение показателей рождаемости, считает политик — следствие отсутствия экономического оптимизма, а высокая смертность — низкого уровня жизни и низкого качества медицины.