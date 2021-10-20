«Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась», — заявил Левочкин.
Депутат сообщил, что, по официальным данным, за первые восемь месяцев 2021 года в стране родились 181 тысяча детей, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом в 2020 году было зафиксировано самое низкое число рожденных за год детей за все второе десятилетие XXI века.
«Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые восемь месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Эти данные — лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти», — считает Левочкин.
Падение показателей рождаемости, считает политик — следствие отсутствия экономического оптимизма, а высокая смертность — низкого уровня жизни и низкого качества медицины.