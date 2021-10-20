Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Такое заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в парламенте транслировал телеканал «Рада»

COVID-19: Комаровский предсказал многим украинцам «последнюю осень» © Евгений Комаровский/Инстаграм

Депутат отметил, что большое количество депутатов, работников аппарата Рады, секретариатов и комитетов не вакцинированы и не имеют для этого противопоказаний. Также он высказался за повторную организацию вакцинации в стенах парламента.

За сутки 19 октября на Украине зафиксировали 18 912 новых случаев коронавируса и 495 смертей. Госпитализировали 5 468 человек. Выздоровели 7 605 больных.