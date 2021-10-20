«Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших… Очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов», — заявил Радуцкий.
Депутат отметил, что большое количество депутатов, работников аппарата Рады, секретариатов и комитетов не вакцинированы и не имеют для этого противопоказаний. Также он высказался за повторную организацию вакцинации в стенах парламента.
За сутки 19 октября на Украине зафиксировали 18 912 новых случаев коронавируса и 495 смертей. Госпитализировали 5 468 человек. Выздоровели 7 605 больных.