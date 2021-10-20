Президент Украины Владимир Зеленский растерял почти 9% своей поддержки за месяц, поскольку его электорат недоволен действиями главы государства. Данные опроса Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал 20 октября на своем официальном сайте

В частности, число украинцев, одобряющих действия Зеленского, за месяц сократилось с 33,3% до 24,7%.

Если бы первый тур президентских выборов проходил в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24,7% респондентов. По состоянию на середину сентября этого года уровень поддержки составлял 33,3%. Следовательно, за месяц рейтинг снизился на 8,6%.

Опрос КМИС проводился 15-18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.