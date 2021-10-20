«Всего для создания популяционного иммунитета [в Крыму] мы должны достичь показателя 80% — это 1 миллион 212 тысяч человек. На сегодня первым компонентом вакцины привилось 560 тысяч человек, обоими компонентами 515 тысяч. Для создания популяционного иммунитета надо привить порядка 700 тысяч человек», — сказал Лясковский.
По его словам, дальше развитие ситуации в регионе, если уровень вакцинации будет низким, только негативное.
«Если не будет привито население, может наступить коллапс. Коечный фонд не бесконечен, людские ресурсы, квалифицированные кадры — тоже», — отметил Лясковский.
Он добавил, что вакцинацию необходимо провести к декабрю, как это указано в постановлении Роспортребнадзора.
«На сегодня нагрузка даже по сравнению с сентябрем на скорую медицинскую помощь и первичное звено медицины возросла в 10 раз. Количество звонков на "скорую" увеличилось в 10 раз. А количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось в 3 раза, это очень много», — добавил он.
В настоящее время в регионе развернуто 128 пунктов вакцинации, в наличии 177 тысяч доз вакцин. Обязательная вакцинация введена для некоторых категорий граждан, в том числе работников сферы общепита, образования и здравоохранения.
За прошедшие сутки в Крыму было выявлено 612 новых случаев коронавируса.