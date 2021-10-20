Российский актер, режиссер, основатель и руководитель студии «Военфильм» и почетный член Российского военно-исторического общества Игорь Угольников 19 октября дал интервью журналисту Юрию Дудю, где заявил, что в 2014 году был готов «въехать в Крым на танке»

«Я безусловно поддержал Крым, и если бы было надо, то сам туда поехал бы — на танке или внутри, если нужно было бы кому-то что-то объяснять», — сказал Угольников.

Игорь Угольников — руководитель студии «Военфильм», один из создателей «Брестская крепость», «Батальонъ». Ранее режиссер был известен по юмористическим проектам «Оба-на!», «Оба-на! Угол-шоу», «Доктор Угол», а также программой «Добрый вечер».

В 2017 году данные Угольникова внесли на сайт «Миротворец» за поддержку возвращения Крыма в состав Российской Федерации.