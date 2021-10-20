Украинский педиатр и ведущий Евгений Комаровский записал гневный пост, в котором в прямом смысле слова накричал на всех граждан страны, которые не хотят прививаться от COVID-19. Соответствующий пост он разместил в Instagram 19 октября

«Красивая осень, конечно, ребята, но похоже, для многих последняя в жизни. Поэтому извините за эмоции, что не буду очень ласковым с вами. Ситуация хреновая, и хреновая — это мягко сказано, и мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты — это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть! В моргах мест нет! Забиты судебно-медицинские морги, это морги, куда везут тех, кто умирает дома. И когда они умерли дома и им не успели до этого сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то там пневмонии!» — заявил врач.

По словам Комаровского, только сейчас многие украинцы пришли к выводу, что нужно сделать прививку от коронавируса, но многие уже не могут привиться, потому что ранее купили сертификаты о вакцинации.

Предали за секунду: Комаровский раскритиковал партию Зеленского © Евгений Комаровский/Инстаграм

«И вот тут вам вишенка на торте: на этом фоне президент [Владимир Зеленский] выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна — это вакцинация. И вот в комментарии к посту президента приходят толпы умников с критикой. И это же очень показательный кейс: президент убирает пост, где его критикуют!» — возмутился медик.

Комаровский призвал украинцев взяться за голову и срочно привиться, иначе «это плохо кончится».

Заболеваемость коронавирусом на Украине стремительно растет, только за последние сутки зафиксировано почти 19 тысяч новых случаев. За все время пандемии COVID-19 в стране подхватило почти 2,7 миллиона человек, из них более 60 тысяч скончалось.