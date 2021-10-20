«Есть очень большая опасность, что в следующем году, особенно в начале года, где-то февраль-март месяц, может на Землю упасть астероид. К сожалению, такая ситуация есть. Возможно, он пролетит мимо, но есть опасность, что он действительно упадет на Землю, и будет такая же опасная напасть после ужасного коронавируса, еще не хватало нам астероида», — сказал Росс.
В то же время, астролог предсказал досрочные выборы на Украине в 2023 году, а с 2024-го — процветание своей страны. Как именно это будет связано с астероидной аварией, он не уточнил.