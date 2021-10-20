Астролог Влад Росс 19 октября стал гостем программы «Власть vs Влащенко», вышедшей на YouTube, где сделал громкое заявление о будущем всей планеты. По мнению специалиста по звездам уже в ближайшие месяцы человечеству может грозить космическая опасность

«Есть очень большая опасность, что в следующем году, особенно в начале года, где-то февраль-март месяц, может на Землю упасть астероид. К сожалению, такая ситуация есть. Возможно, он пролетит мимо, но есть опасность, что он действительно упадет на Землю, и будет такая же опасная напасть после ужасного коронавируса, еще не хватало нам астероида», — сказал Росс.

В то же время, астролог предсказал досрочные выборы на Украине в 2023 году, а с 2024-го — процветание своей страны. Как именно это будет связано с астероидной аварией, он не уточнил.