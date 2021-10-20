В украинских СМИ активно обсуждается информация о том, что Россия якобы планирует потратить на содержание ДНР/ЛНР более 900 млрд рублей (12 млрд долларов). Они ссылаются на некую правительственную «Программу ускоренного социально-экономического развития территорий». Якобы указанный бюджет должен быть распределен между Донецкой и Луганской областями в течение 2022-2024 годов. Отмечается, что в планах Кремля через три года вывести уровень народных республик до показателей Ростовской области 2019 года.
Любые поползновения ВСУ в сторону Донбасса будут наказываться возможным, но неизбежным вмешательством со стороны России, которое приведет к такому же неизбежному поражению украинской армии, уверен эксперт.
«Экономическая поддержка выражается в том, что Донбасс, будучи рядом с Россией, получает оттуда все необходимые продукты и находится в рублевой зоне. Люди, получая российское гражданство, получают все права граждан России — право на трудоустройство, приобретение недвижимости и службу в армии», — пояснил Безпалько.
Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет возможности действовать легально, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.