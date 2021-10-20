Если в Донбассе сохранится ситуация «ни войны, ни мира», помощь России ДНР/ЛНР точно будет продолжаться. Прежде всего, речь идет о военном протекторате. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Любые поползновения ВСУ в сторону Донбасса будут наказываться возможным, но неизбежным вмешательством со стороны России, которое приведет к такому же неизбежному поражению украинской армии, уверен эксперт.

«Экономическая поддержка выражается в том, что Донбасс, будучи рядом с Россией, получает оттуда все необходимые продукты и находится в рублевой зоне. Люди, получая российское гражданство, получают все права граждан России — право на трудоустройство, приобретение недвижимости и службу в армии», — пояснил Безпалько.

Для Донбасса главной проблемой является отток населения и разрушение промышленности. Но эту проблему Россия сейчас побороть не в состоянии, потому что для этого сейчас нет возможности действовать легально, заключил собеседник издания.

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