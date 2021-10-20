Бездействие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи со срывом Киевом инициированного Луганском внеочередного мероприятия минского формата вызывает недоумение. Об этом 19 октября заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает РИА Новости

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