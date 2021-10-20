«Вызывает недоумение пассивность и во многом бездействие ОБСЕ в связи с данным инцидентом. <…> Особых иллюзий в отношении истинного желания Киева урегулировать конфликт давно не существует. Но мы продолжим всячески содействовать достижению договоренностей Киевом, Донецком и Луганском по возвращению захваченного представителя Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК)», — заверил он.
Он сообщил, что Луганск направил повторный запрос на проведение видеоконференции 20 октября.
Внеочередное заседание рабочей группы было инициировано в связи с похищением 13 октября украинскими силовиками представителя Луганска в СЦКК в нарушение ранее предоставленных Киевом гарантий безопасности. Луганский представитель удерживается украинской стороной до настоящего времени.