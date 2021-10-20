Песня «Батько наш – Бандера», ролики с которой заполнили соцсети, появилась в интернете еще в 2019 году. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном 20 октября

Песня о кумире националистов Степане Бандере уже захватила Tik-Tok и стала хитом среди украинских правых.

В композиции рассказывается о тяжелораненом «повстанце», который «терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки», к нему приходит мать и сокрушается над изувеченным сыном. Во втором и последующих куплетах прославляются бои украинцев против «москалей», которые в тех боях «теряли лапти». В конце песни мать хоронит своего сына-бандеровца и на его могиле пишет «слава Украине, всем героям слава».

Батько наш Бандера: Tik-Tok захватывает новый флешмоб © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Исполняют эту песню, по информации ТСН, священники из Ивано-Франковска.

Первая записанная «Пентархией» версия песни популярной не стала, но прижилась другая, исполненная за столом.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.