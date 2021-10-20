Песня о кумире националистов Степане Бандере уже захватила Tik-Tok и стала хитом среди украинских правых.
В композиции рассказывается о тяжелораненом «повстанце», который «терпит тяжелые муки, без левой ноги, без правой руки», к нему приходит мать и сокрушается над изувеченным сыном. Во втором и последующих куплетах прославляются бои украинцев против «москалей», которые в тех боях «теряли лапти». В конце песни мать хоронит своего сына-бандеровца и на его могиле пишет «слава Украине, всем героям слава».
Как выяснили журналисты, песня появилась в сети в 2019 году. На YouTube есть множество роликов с исполнением композиции мужским ансамблем «Пентархия». Именно эту запись чаще всего используют как музыкальное сопровождение к вирусными видео.
Исполняют эту песню, по информации ТСН, священники из Ивано-Франковска.
Первая записанная «Пентархией» версия песни популярной не стала, но прижилась другая, исполненная за столом.
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.