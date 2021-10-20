Украинцам предложили отметить грядущий праздник нечисти Хэллоуин в необычных образах жутких персонажей украинских мифов, передал 19 октября сайт osvitoria.media

Щезник

Так в стране называют Карпатского духа. Считается, что он родился вместе с горами. Он черный, волосатый, с красными глазами и рогами. Вместо носа у него свиное рыло, а позади тянется хвост. Дух играет на свирели и таким образом останавливает время.

Для его костюма можно использовать черную одежду, которую несложно отделать кусками меха. Хвост можно сделать из веревки, красные глаза — с помощью декоративных линз.

Русалка

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Для костюма подойдет длинная светлая рубашка, голубой аквагрим на лицо, парик или краска для волос, венок.

Вихрь-кишкодер

Дух воздуха, собирающий души утопленников и самоубийц. Разносит болезни, разрушает жилища людей. Говорят, что он похож на змея с черным густым мехом, страшной мордой и большими крыльями. У него много рук, а из живота висят кишки.

Мавка

Спереди Мавка — красивая девушка, а сзади — труп с со свисающими внутренностями. Мавками становились девушки, умиравшие с тоски по любимому.

Костюм можно создать из белой рубашки (на спине которой нарисовать легкие и сердце), венка на голову и яркого макияжа. Обуви не надо — мавок изображают босыми.

Водяной

Защитник большого водоема, опекун русалок. Ездит на сомах. Он мохнатый, бородатый, у него рыбий хвост и зеленая кожа.

Понадобится зеленый аквагрим, накладная борода.

Повитруля

Это дух с белыми крыльями, пышными волосами и голубыми глазами. «Живет» в Карпатах, управляет воздухом и ветрами. Не ходит, а плывет над землей.

Понадобится длинное цветастое платье, белые крылья.