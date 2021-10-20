В Верховной Раде (ВР) Украины инициировали законопроект, предусматривающий 10-летнее вето на въезд в страну артистам за «неправильную» политическую позицию. Автором его стала секретарь Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Соломия Бобровская, о чем она и написала на днях в Facebook

Данилко намекнул на возвращение Сердючки: при чем здесь Газманов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Игорем Кондратюком, показалась отдельным представителям украинской власти слишком мягкой, и в Верховной Раде предложили более жесткий законопроект.

«Разделяю позицию Кондратюка об опасности, которую представляют рупоры "российской меры" для национальной безопасности Украины. И постоянно напрягаюсь на культурном фронте, что крайне эффективно! Но! Запрет на въезд должен распространяться не на чисто россиян по гражданству, а на всех музыкантов, нарушающих пересечение границы и распространяющих российскую пропаганду. Более того, этот запрет должен быть пропорциональным», — заявила Бобровская.

Пропорциональными она считает меры в виде 10 лет запрета на въезд, а в крайних случаях и до 15, в случае, если артист представляет угрозу нацбезопасности. В настоящее время этот срок составляет 3 года.

Кроме того, Бобровская уточнила, что запрет может быть вменен не только гражданам РФ, но и любым другим знаменитостям, если они выражают антиукраинскую позицию.

«Вспомним антиукраинские позиции граждан других стран: Фреда Дерста (США), Макса Коржа (Белоруссия). Такие особы также не должны вести концертную деятельность в Украине. Среди этих исполнителей, например, Гуф попытался пересечь границу — и ему, действительно, был запрещен въезд в Украину сроком на три года. А вот, скажем, Баста и [Екатерина] Варнава свои три года "отбыли" и теперь вновь въездные в Украину — хотя их позиции, вероятнее всего, не претерпели особых изменений», — возмутилась Бобровская.

Когда именно эта законодательная инициатива попадет на рассмотрение парламента пока неизвестно. Кроме того, до сих пор президент Украины Владимир Зеленский не рассмотрел и петицию Кондратюка, несмотря на то, что она набрала искомые 25 тысяч голосов и по закону, должна лечь на стол главы государства.