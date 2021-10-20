«Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ», — написал глава «Европейской солидарности».
Порошенко также высказался за привлечение международных экспертов к подбору судей Конституционного суда.
Накануне Верховная Рада сменила статус НАБУ с правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Назначать директора НАБУ по результатам конкурса будет Кабмин, а не президент. Конкурс будет проводить комиссия из шести человек. Трое из них будут предлагать международные и иностранные организации. Авторы законопроекта из фракции «Слуга народа» отметили в пояснительной записке, что 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ, а 16 сентября 2020-го признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
Президент Порошенко назначил Сытника главой Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года. Семилетний срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.