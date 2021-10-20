Пятый президент Украины Петр Порошенко 19 октября в своем Facebook объяснил, почему проголосовал за смену статуса Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), созданного во время его президентства

Спалилась: замдиректора НАБУ подозревают в неверности © пресс-служба НАБУ

Порошенко также высказался за привлечение международных экспертов к подбору судей Конституционного суда.

Накануне Верховная Рада сменила статус НАБУ с правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Назначать директора НАБУ по результатам конкурса будет Кабмин, а не президент. Конкурс будет проводить комиссия из шести человек. Трое из них будут предлагать международные и иностранные организации. Авторы законопроекта из фракции «Слуга народа» отметили в пояснительной записке, что 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ, а 16 сентября 2020-го признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

Президент Порошенко назначил Сытника главой Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года. Семилетний срок его полномочий истекает в апреле 2022 года.