Украинский артист и продюсер Андрей Данилко опубликовал в Instagram новый пост, в котором намекнул, что скоро фанаты его героини Верки Сердючки смогут услышать ее новый хит. Соответствующее видео появилось на странице артиста 19 октября

Лечит руками: стало известно об экстрасенсорных способностях Пугачевой © Instagram, Алла Пугачева\Инстаграм

«Спасибо за музыку. Стокгольм, октябрь, 2021», — подписал пост Данилко.

«Очень ждем крутейший материал!», «Очень ждем ваших новых песен и проектов», «Ждем в Москве! Любим!», «Жду с нетерпением новый хит», — написали фолловеры.

Кто-то из них решил, что мотив новой песни Сердючки очень напоминает давно забытый хит Родиона Газманова «Люси».

«Дата рождения» проводницы, певицы и просто эпатажной украинки Верки Сердючки довольно расплывчата. По одним данным, Данилко придумал ее еще в 1989 году, по другим — артист долго шлифовал образ, начав в 1992-м с продавщицы, показав именно Сердючку только 8 марта 1993 года на концерте в Полтаве.

Так или иначе, 48-летний артист уже почти три десятилетия знаменит именно ролью Сердючки, от которой пытался отказаться в 2018-м, заявив, что проводница ему смертельно надоела. Однако на многие мероприятия звезду продолжают звать именно в этом амплуа.