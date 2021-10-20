Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания 19Fortyfive на днях предрек США войну с Россией из-за Белоруссии

Эксперт: Россия передала США два важных геополитических сообщения © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Согласно пятой статье устава НАТО Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению», — уточнил Карпентер.

Он пояснил, что в приграничной зоне может произойти провокация, которая обернется трагедией в свете нарастания напряженности между Альянсом и ключевым военным союзником Москвы.

Колумнист подчеркнул, что президент США Джо Байден должен обсудить эту тему с российским лидером Владимиром Путиным. Также Вашингтон должен объяснить Польше, что дальнейшая милитаризация границ с Белоруссией опасна. Он заключил, что пятая статья устава НАТО не дает союзникам карт-бланш на «безрассудные провокации».

Ранее обозреватель 19Fortyfive Сара Уайт писала, что объединение России и Белоруссии является угрозой для членов НАТО. Автор считает, что Москва и Минск скоро «сольются в единое целое во всех смыслах». По ее словам, это подтверждается не только экономическими процессами между двумя странами, а также массивными совместными военными учениями «Запад-2021».