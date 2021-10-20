Резкий рост цен на газ в основном нанесет удар по металлургической и особенно химической промышленности Украины. Одесский припортовый завод уже остановился. Об этом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Арсений Яценюк заявил, что действующая власть на Украине должна быть привлечена к ответственности за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь переплачивает. При этом Яценюк напомнил, что на Украине имеются одни из самых больших подземных хранилищ газа на территории Европы и Киев мог бы себе позволить закачать газа больше.

Эксперт уточнил, что высокая доля себестоимости продукции химпрома зависит от стоимости газа, а при производстве того же аммиака она составляет 90%.

Кроме того, цена газа ударит по цементной промышленности, по пищевой промышленности, добавил специалист.

«Уже сейчас видно, что Украина не смогла удержать инфляцию в прогнозном коридоре. Она уже на 0,8% выше того годового максимума, который ожидали в правительстве и к концу года еще поднимется как минимум на те же 0,8%, а ВВП понизится на 0,2%. Еще одно следствие — дисбаланс в «Нафтогазе». Химическая промышленность уже останавливается», — указал Марунич.

Вернуться к прямым закупкам газа из России вполне возможно, но для этого нужно сесть за стол переговоров, а Украина от этого последовательно отказывается, заключил собеседник издания.

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