Ранее экс-премьер Арсений Яценюк заявил, что действующая власть на Украине должна быть привлечена к ответственности за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь переплачивает. При этом Яценюк напомнил, что на Украине имеются одни из самых больших подземных хранилищ газа на территории Европы и Киев мог бы себе позволить закачать газа больше.
Эксперт уточнил, что высокая доля себестоимости продукции химпрома зависит от стоимости газа, а при производстве того же аммиака она составляет 90%.
Кроме того, цена газа ударит по цементной промышленности, по пищевой промышленности, добавил специалист.
«Уже сейчас видно, что Украина не смогла удержать инфляцию в прогнозном коридоре. Она уже на 0,8% выше того годового максимума, который ожидали в правительстве и к концу года еще поднимется как минимум на те же 0,8%, а ВВП понизится на 0,2%. Еще одно следствие — дисбаланс в «Нафтогазе». Химическая промышленность уже останавливается», — указал Марунич.
Вернуться к прямым закупкам газа из России вполне возможно, но для этого нужно сесть за стол переговоров, а Украина от этого последовательно отказывается, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.