Эксперт подчеркнул, что этой ситуации Зеленскому можно будет только посочувствовать.
«Пока, судя по всему, он все же стремится понравиться первой части. Но в любом случае такая двойственность позиции ведет к замораживанию ситуации», — констатировал Золотарев.
Собеседник издания добавил, что в любом случае очередей в военкоматах не будет, потому что сейчас не 2014 год, и план по призыву в самой «патриотической» Тернопольской области был выполнен лишь на 15%.
Полностью интервью можно прочитать здесь.