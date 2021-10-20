Если в Донбассе все же обострится конфликт, одна часть граждан Украины будет требовать решительных действий, а другая часть будет требовать мира любой ценой. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Пока, судя по всему, он все же стремится понравиться первой части. Но в любом случае такая двойственность позиции ведет к замораживанию ситуации», — констатировал Золотарев.

Собеседник издания добавил, что в любом случае очередей в военкоматах не будет, потому что сейчас не 2014 год, и план по призыву в самой «патриотической» Тернопольской области был выполнен лишь на 15%.

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