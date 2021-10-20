Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 19 октября в своем Telegram прокомментировала заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, в котором он назвал Россию «критической угрозой» с позиции Лондона

Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк написала Захарова.

Дипломат уверена, что человечество не вступает в многополярный мир, как указал Картер, а уже давно живет в его условиях. По ее мнению, достоинство многополярного мира заключается в центрах сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге партнеров «для чего-то созидательного и конструктивного».

«Идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом "геополитического биполярного расстройства" 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м»,- отметила представитель российского МИД.

Представитель ведомства заключила, что исторически сложно найти более авторитарного игрока, чем Британия.

Накануне на выступлении в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне Картер заявил, что мир входит в многополярную эру непрекращающейся конкуренции, которая охватывает Британию и «ряд авторитарных соперников». Он назвал Россию «критической угрозой» для королевства, а Китай — «хроническим системным вызовом».