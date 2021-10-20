Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко на днях призвал вооружить украинскую армию нетрадиционными видами оружия, чтобы та могла бороться с Россией, передает портал Comments.ua

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

«У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — сказал генерал.

Также, по его словам, Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением обороноспособности, благодаря чему на данный момент имеет 65-75% удельного веса современного вооружения в разных видах вооруженных сил. Он подчеркнул, что у Украины аналогичный показатель составляет лишь 15-20%.

«Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения», — подытожил Романенко.

На днях заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру сравнил армии России и Украины. По его словам, в плане боевой подготовки и оснащения российские силы превосходят украинские, однако Силы специальных операций Украины не уступают российским. Сильными сторонами российских войск выступает численность, оснащенность сухопутных сил, различный боевой опыт, способность ВВС РФ наносить массированные и высокоточные удары, возможность проводить комбинированные десантные операции, рассказал эксперт. А вот наиболее сильной стороной Украины в военной отрасли являются ССО, «отдельные части националистов ("Азов"), хорошо вооруженные, обученные, мотивированные».