Депутат Верховной Рады Людмила Буймистер 19 октября в своем Facebook обвинила Киев в желании поставить Украину на колени перед Москвой, подталкивая страну к прямому газовому контракту с «Газпромом» в условиях энергетического кризиса

Изгнанный из «Слуги народа» депутат предсказала возврат к прямым закупкам газа у «Газпрома» © кадр из видео телеканала "Украина 24" Владимира Зеленского в неправильности действий властей.

«Но, когда я начала четко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой — тут терпение лопнуло. Это что — подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента, что не все делается правильно?» — подчеркнула Буймистер.

Она задалась вопросом, не произошла ли окончательная узурпации партии «Слуга народа», и не перестала ли она быть президентской.

Ранее Буймистер признала риск «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики. По ее словам, энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента. Как считает депутат, в зимний период страна получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.