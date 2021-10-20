В Киеве уроженец Полтавской области ворвался в общественную приемную депутата горсовета и учинил там погром, после чего пытался скрыться. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Нацполиции

Экс-депутат Рады напал на полицию и получил по лицу © CC0, Pixabay

«В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода», — рассказал помощник депутата горсовета.

Спецназ полиции, который находился неподалеку, оперативно задержал 31-летнего мужчину с пневматическим пистолетом и баллончиком краски. Сейчас с ним общаются следователи и выясняют мотивы совершенного. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе «Слуги народа» сообщили, что инцидент произошел в приемной депутатов Киевсовета Лилии Пашинной, Андрея Витренко, Елены Говоровой и Юрия Федоренко. Пашинная утверждает, что мужчина угрожал убийством помощникам депутатов. По ее словам, ни она, ни работники приемной не знакомы со злоумышленником.