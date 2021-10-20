Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук 19 октября заявила в эфире телеканала «НАШ», что Украина должна быть как можно более независимой от России и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию

Землянский: Модернизировать ГТС или закупать газ? Украина стоит перед выбором © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По ее словам, Москва якобы шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает. Кроме того политик отметила, что при возникновении такой возможности, при которой Киев сможет обходиться без белорусской электроэнергии, она будет голосовать за мораторий.

Украинские чиновники и политики с 2015 года заявляют, что не покупают российский газ. Однако в реальности они всего лишь отказались от прямых закупок газа у «Газпрома». Российский газ Украина все равно закупает через перекупщиков, переплачивая им за посреднические услуги и теряя на этом сотни миллионов долларов ежегодно. Другого газа физически она получить не может, так как украинская ГТС не приспособлена для прокачки из Европы на Украину.

Так как никаких длительных контрактов с перекупщиками руководство украинского «Нафтогаза» заключить не озаботилось, то газ закупается на рынке краткосрочных контрактов, где цена сейчас находится на уровне $900 за тысячу кубометров. По долгосрочным контрактам «Газпром» поставляет газ своим клиентам в разы дешевле — примерно по $300-400 за тысячу кубометров.