Эксперт считает, что такими мегацентрами могут стать, например, Европейский Союз, AUKUS или дуополия Китая и России.
«Так что глобализация будет продолжаться, хотя и действительно секторально. Возрождения национальных государств, национальной культуры по образцам XIX или XX века не произойдет: всё уже слишком смешано и подвижно, а интернет, скорость и диапазон межличностного общения в глобальном масштабе не допустят такого поворота событий», — считает Чарнецки.
Глобализация будет происходить на нескольких уровнях, причем без единого государства-гегемона. Его роль будут исполнять гиперкапиталы и мегакорпорации, и даже не миллиардеры, а триллионеры, такие как Безос, Гейтс, Маск или Цукерберг, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.