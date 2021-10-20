Мир XXI века станет более сбалансированным. В нем появятся несколько центров с доминированием «собственной» валюты. Недавний удар Центрального банка Китая по биткойну показал, что королевство доллара, как и империя США, рушится. Об этом рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки в интервью изданию Украина.ру

Радослав Чарнецки: кто он

«Так что глобализация будет продолжаться, хотя и действительно секторально. Возрождения национальных государств, национальной культуры по образцам XIX или XX века не произойдет: всё уже слишком смешано и подвижно, а интернет, скорость и диапазон межличностного общения в глобальном масштабе не допустят такого поворота событий», — считает Чарнецки.

Глобализация будет происходить на нескольких уровнях, причем без единого государства-гегемона. Его роль будут исполнять гиперкапиталы и мегакорпорации, и даже не миллиардеры, а триллионеры, такие как Безос, Гейтс, Маск или Цукерберг, заключил собеседник издания.

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