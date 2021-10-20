По словам Росса, помешает реализации «СП-2» приход к власти в Германии партии зеленых. В частности, астролог утверждает, что пост министра иностранных дел страны займет политик из партии «Союз 90 / Зеленые» Анналена Бербок, которая считает проект «геостратегической ошибкой».
«В любом случае, как только "зеленые" входят в коалицию, то, скорее всего, наши трубы и дальше будут и дальше пропускать газ и ничего не изменится, поэтому есть такая, скажем демократия в Германии, где выигрывают "зеленые" и это зеленый свет для нашей страны, получается, во всем своем великолепии», — заявил Влад Росс.
А вот судьбу Крыма он видит турецкой. Сроки «отхода» полуострова к «Османской империи» астролог не называет, однако утверждает, что все, кто приобрел недвижимость на этой территории, в будущем ее лишатся.