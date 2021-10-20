Украинский астролог Влад Росс заявил, что глобальный проект Российской Федерации - магистральный газопровод «Северный поток-2» («СП-2») до Германии не будет запущен, а Украина сохранит прежние объемы транзита голубого топлива. Об этом он сказал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

Зеленский с помощью Ахеджаковой попытался защитить «Сватов» © Кадр из сериала "Сваты" Анналена Бербок, которая считает проект «геостратегической ошибкой».

«В любом случае, как только "зеленые" входят в коалицию, то, скорее всего, наши трубы и дальше будут и дальше пропускать газ и ничего не изменится, поэтому есть такая, скажем демократия в Германии, где выигрывают "зеленые" и это зеленый свет для нашей страны, получается, во всем своем великолепии», — заявил Влад Росс.

А вот судьбу Крыма он видит турецкой. Сроки «отхода» полуострова к «Османской империи» астролог не называет, однако утверждает, что все, кто приобрел недвижимость на этой территории, в будущем ее лишатся.