У Турции на Украине только сейчас нарабатывается политико-экономический, культурный бэкграунд. В ближайшие пять лет будет сформирован реальный вектор влияния Турции на Украину. Об этом рассказал кавказовед Артур Атаев в интервью изданию Украина.ру

Артур Атаев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявлял, что Москве не хотелось бы, чтобы «горячие головы» в Киеве использовали поставки турецкого оружия для нанесения ударов по собственным гражданам в Донбассе.

Украинское направление для Турции новое, и если мы будем смотреть на это сквозь пальцы, оно будет освоено, подчеркнул эксперт.

«Украина в определенной степени, в определенных сегментах политики и экономики будет управляться Турцией, как она управляет частью Грузии, в частности, Аджарии. В Аджарии 72 процента инвестиций осуществляется из Турции. Турция влияет с помощью трехуровневой системы: через экономику, формирование благоприятной религиозной среды — так называемый даваат, и потом уже влияние на политику. Эта система апробирована на постсоветском пространстве. Именно она уже осуществляется на Украине», — считает Атаев.

В условиях, когда Эрдоган во многом лично обязан Путину, пока еще сотрудничество есть, но для России станет очевидным, когда она увидит реальное отношение турецкой стороны к миротворцам в Карабахе, которые сейчас стабилизирует ситуацию в регионе, заключил собеседник издания.

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