«Я смотрел натальную карту гороскопа Украины и раньше, чем в 2023 году я досрочных выборов не вижу, но единственное, что я вижу, что может произойти в 2023 году — одновременно и президентские выборы и парламентские потом», — сказал Росс.
Такое свое предсказание специалист по звездам объяснил тем, что «в годовом соляре Украины Уран находится в доме власти», а эта планета — символ переворотов и резкой смены власти.
В то же время астролог заявил, что парламентариям не стоит расслабляться, так как большая часть депутатов — команда президента Владимира Зеленского, а он может их потянуть на дно куда раньше 2023-го.
«У Зеленского плохая ситуация в начале 2022 года, поскольку именно Сатурн — символ ниспровержения — входит в дом его власти, в этой ситуации будет сложно усидеть», — сказал астролог.
Он отметил, что в начале будущего года в стране ожидаемо пройдут «тарифные бунты», связанные с вполне очевидным недовольством граждан по поводу повышения цен на коммуналку. Именно это и сможет спровоцировать досрочные президентские выборы.
Парламент и президент Украины избираются сроком на пять лет, а значит, получив власть в 2019-м, они должны быть переизбраны по плану в 2024 году.