Украинский астролог Влад Росс дал прогноз о сроках ближайших парламентских и президентских выборов в стране, объявив, что они могут быть досрочными. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-проекта «Власть vs Влащенко» 19 октября

«Я смотрел натальную карту гороскопа Украины и раньше, чем в 2023 году я досрочных выборов не вижу, но единственное, что я вижу, что может произойти в 2023 году — одновременно и президентские выборы и парламентские потом», — сказал Росс.

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В то же время астролог заявил, что парламентариям не стоит расслабляться, так как большая часть депутатов — команда президента Владимира Зеленского, а он может их потянуть на дно куда раньше 2023-го.

«У Зеленского плохая ситуация в начале 2022 года, поскольку именно Сатурн — символ ниспровержения — входит в дом его власти, в этой ситуации будет сложно усидеть», — сказал астролог.

Он отметил, что в начале будущего года в стране ожидаемо пройдут «тарифные бунты», связанные с вполне очевидным недовольством граждан по поводу повышения цен на коммуналку. Именно это и сможет спровоцировать досрочные президентские выборы.

Парламент и президент Украины избираются сроком на пять лет, а значит, получив власть в 2019-м, они должны быть переизбраны по плану в 2024 году.