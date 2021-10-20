Офис президента Украины и лично Владимир Зеленский используют тему с возможным обменом депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука до вынесения приговора суда только для укрепления собственного рейтинга. Об этом 18 октября политический консультант Николай Спиридонов заявил в интервью YouTube-каналу «Знай 24»

По его словам, в принципе, прежде чем менять Медведчука, для начала нужно вынести ему какой-то приговор. Не Порошенко: астролог назвал главную угрозу для Зеленского © REUTERS, Jonathan Ernst

«Офис президента и сам президент достаточно технологичны. Они много проводят опросов общественного мнения и пытаются понять, что нужно сделать, чтобы повысить рейтинг. Когда были закрыты три оппозиционных телеканала, многие возмутились, но ядерный электорат Зеленского это поддержал… Репрессии против Медведчука может поддержать значительная часть населения и сказать, что Зеленский круче [Петра] Порошенко… Судя по всему эти решения, по крайней мере локально приподнимают рейтинг Зеленского, пока темы коммунальных тарифов экономики и зарплат не стали превалировать», — заявил Спиридонов.

Ранее он выразил мнение, что бывший президент Украины Петр Порошенко соперничает с Зеленским именно потому, что преследуют одни цели.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью украинскому телеканалу сказал, что отсутствие у главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука российского гражданства, лишает его возможности обмена. При этом он заявил, что Россия могла бы подтвердить наличие российского гражданства у Медведчука, что открыло бы такую возможность.

Восьмого октября Медведчука обвинили в содействии деятельности «террористических организаций». Обвинения касаются предполагаемой причастности политика к «схеме поставки» угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. В мае СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Согласно Конституции Украины государство дает право своим гражданам иметь только одно гражданство — украинское.