Пятый президент Украины Петр Порошенко соперничает с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским именно потому, что оба они преследуют одни цели. Об этом 18 октября сказал политический консультант Николай Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Знай 24»

«На самом деле должность президента Украины — не совсем то, что думает большинство граждан. Кстати, эти фантазии отражены и в сериале "Слуга народа". В нынешней ситуации Порошенко становится естественным оппонентом Зеленского. Они соперничают именно потому, что смотрят в одну сторону», — заявил эксперт.

Зеленский рассказал, почему он выступает против локдауна © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Спиридонов указал на то, что Зеленский избрал тот же путь Украины в Европейский союз и НАТО, что и Порошенко, который также обозначил своим главным врагом предшественника Виктора Януковича.