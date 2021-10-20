«На самом деле должность президента Украины — не совсем то, что думает большинство граждан. Кстати, эти фантазии отражены и в сериале "Слуга народа". В нынешней ситуации Порошенко становится естественным оппонентом Зеленского. Они соперничают именно потому, что смотрят в одну сторону», — заявил эксперт.
По его мнению, отличие состоит в том, что Порошенко на посту президента имел больше возможностей сопротивляться внешнему воздействию из-за своих финансов.
Ранее Спиридонов указал на то, что Зеленский избрал тот же путь Украины в Европейский союз и НАТО, что и Порошенко, который также обозначил своим главным врагом предшественника Виктора Януковича.