Президент Украины Владимир Зеленский избрал тот же путь Украины в Европейский союз и НАТО, что и бывший лидер Петр Порошенко, который обозначил своим главным врагом своего предшественника Виктора Януковича. Об этом на днях известный политический консультант Николай Спиридонов заявил в эфире YouTube-канала «Знай 24»

«Зеленский на посту президента делает то же, что и Порошенко. Речь идёт и о евроинтеграции, и о курсе Украины в НАТО… Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Но на президента серьезно давят и с Востока, и с Запада. У него не так уж много возможностей уклониться с пути. В основном он принимает вынужденные решения. Трамвай Зеленского едет туда же, куда и трамвай Порошенко», — заявил эксперт.

При этом он отметил, что вероятно, Зеленский чувствует угрозу в своем предшественнике из-за его политического и финансового веса.