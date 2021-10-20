Уроженка Киева, певица Наташа Королева не кичится никакими способами заработка, в том числе заказными видеопоздравлениями. Об этом и ценнике на подобные «открытки» 18 октября написал портал Blitz+

«Blitz+ узнал, что за видеопоздравление певица берет смехотворные 5 тысяч рублей. Сергей Глушко (стриптизер Тарзан, муж Королевой — ред.) стоит куда дороже. Парный ролик со стриптизером и певицей обойдется любому желающему в 15 тысяч рублей. Получается, что свое время Тарзан ценит в два раза дороже», — сообщил портал.

По сети действительно гуляет немало поздравительных роликов, записанных семьей певицы и артиста эротического жанра, вот часть из них.