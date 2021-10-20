«Blitz+ узнал, что за видеопоздравление певица берет смехотворные 5 тысяч рублей. Сергей Глушко (стриптизер Тарзан, муж Королевой — ред.) стоит куда дороже. Парный ролик со стриптизером и певицей обойдется любому желающему в 15 тысяч рублей. Получается, что свое время Тарзан ценит в два раза дороже», — сообщил портал.
По сети действительно гуляет немало поздравительных роликов, записанных семьей певицы и артиста эротического жанра, вот часть из них.
В Последнее время певицу обвиняют в том, что она без разбора пытается заработать на всем, чем может. Последнее шокирующее признание Королевой о подаренной яйцеклетке и двухлетней дочке, родившейся от нее в США, многие расценили как нечестную попытку затухающей звезды подогреть к себе интерес, а значит — повысить гонорары.