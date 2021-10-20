Если бы Ангела Меркель после своего ухода с поста канцлера Германии возглавила НАТО, это был бы мощный шаг сторонников трансатлантического единства. Об этом рассказал живущий в Берлине политолог Владимир Сергиенко в интервью изданию Украина.ру

Писатель Владимир Сергиенко об итогах выборов в Германии и конце «украиноцентризма» © Facebook, Сергей Каревский Герхарда Шредера могла бы занять крупный пост в «Роснефти» или «Газпроме».

Эксперт пояснил, что в этом случае Германия осталась бы в НАТО и «не рыпалась» вместе с Францией в другом направлении, таких как Оборонная инициатива или Frontex, и если уговорить ее стать генсеком НАТО, с точки зрения трансатлантических отношений убивается несколько зайцев сразу.

«Вряд ли Урсула фон дер Ляйнен уступит ей свой пост главы Еврокомиссии, а Меркель может только вверх расти. Но не забываем про всякие «дейче банки», «дрезднер банки» и советы директоров. Я не думаю, что она без работы останется или уйдет совсем на пенсию. Ушла бы на пенсию — не оставила бы за собой квартиру в Берлине», — пояснил Сергиенко.

Что касается руководящего поста в российских энергетических компаниях, то для этого нужно было хорошо работать с «Роснефтью» или «Газпромом», вряд ли Шредер уступит ей свое место. Он еще полон сил, энергии и задора, заключил собеседник издания.

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