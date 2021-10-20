Врач-травматолог Артем Катулин прокомментировал состояние 72-летней певицы Аллы Пугачевой, основываясь на кадрах ее танца, исполненного на дне рождения коллеги Николая Баскова. Что именно сказал медик, 18 октября написал Blitz+

На кадрах видно, что Пугачева танцует в компании Галкина, своей старшей дочери Кристины Орбакайте и других гостей праздника Баскова. Пользователи заметили, что движения даются пожилой артистке с трудом, и примадонна все время сгорблена.

Орбакайте отказалась слушать советы Пугачевой © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Меняется статика движений и рост на двадцать сантиметров уменьшается. Потихонечку нужно заниматься подводным скелетным вытяжением. Естественно, это нарушение функций любых органов», — оценил возрастные изменения певицы врач-травматолог Артем Катулин.

Не так давно Пугачева сказала в одном из интервью: «Да, я старая и ничего я с этим поделать не могу!». Певица выразила недоумение по поводу высказываний критиков, которые обвиняют ее в желании молодиться, напомнив, что сами они тоже будут стареть.