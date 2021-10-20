В случае вывода российских войск из Приднестровья возрастет угроза силового подавления «приднестровского сепаратизма». Но это далеко не единственная опасность. Пошатнётся лояльность к Приднестровской республике самих политических элит. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: кто он © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья и вывозе оттуда оружия с военных складов, которые остались там со времен СССР, и которые находятся под охраной российской армии.

Чиновники в большинстве своём люди довольно меркантильные, можно полноценно отдаваться работе на государство, которое прочно стоит на ногах. но если это государство чувствует себя не уверенно могут возникнуть сомнения в целесообразности чиновничьей карьеры, пояснил эксперт.

«Есть у вывода войск и экономический аспект. Многие приднестровские россияне работают в структурах Ограниченной Группы Российских Войск (ОГРВ) в Приднестровье, ряд местных предприятий занимаются снабжением воинских частей и создают за счёт этого рабочие места. Ещё одним важным аспектом является то, что после ухода русских войск и пересмотра статуса ПМР может встать вопрос о судьбе Молдавской ГРЭС — крупнейшей электростанции в городе Днестровске, на юге Приднестровья», — указал Иваненко.

Для Молдавии Приднестровская республика — это альтернативная и нежелательная модель развития. А значит, её надо уничтожить и сделать это можно лишь при выводе российских миротворцев и ликвидации российских военных складов в ПМР, заключил собеседник издания.

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